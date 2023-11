Dalila Di Lazzaro, racconto choc a Verissimo: «Avevo 5 anni, la violenza è una cosa orrenda: gli uomini sono i colpevoli»

di Marta Goggi

Dalila Di Lazzaro ha raccontato ai microfoni di Verissimo una «storia drammatica». «Mi gira la testa, perchè prendo dei cerotti con la morfina per il dolore cronico», così l'attrice ex modella ha esordito in studio da Silvia Toffanin.

La violenze

«Avevo 5 anni, la violenza è una cosa orrenda, parlo agli uomini, sono loro i colpevoli di tutto questo. Certo volte succede anche ai bambini di essere violentati nelle famiglie, non ho potuto nemmeno avere al mio fianco mia mamma o il mio babbo per raccontarglielo perchè erano poco prensenti. L'ho raccontato alla tata, che l'ha detto a mia mamma, non a mio padre. C'erano due ragazzi, uno di 15 e l'altro di 20 che hanno abusato di me. Per due mesi, fino a che la mamma dei ragazzi non si è accorta, che c'era qualcosa che non andava, li ha picchiati e poi mi ha fatto dormire sempre con lei. Mi svegliavano durante la notte, dicevano che dovevo star zitta se no venivo sbranata dal cane», ha confesstao Dalilia Di Lazzaro.

L'età dell'adolescenza

Durante l'adolescenza e l'età adulta, l'ex modella si è portata dietro il dolore di queste violenze: «Quando sono arrivata a Roma, ho sofferto molto perchè dovevo espormi, fare i provini, mi prendeva un affanno, che poi erano gli attacchi di panico».

«Adesso sono innamorata, sto bene con lui», ha concluso così l'intervista Dalila Di Lazzaro.

