Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano e svelano: «Abbiamo perso un figlio il giorno del nostro anniversario»

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano. «Finalmente ce l'ho fatta», esclama Paolo a Chi dopo quattro anni di fidanzamento e un figlio insieme. Era dal primo bacio che voleva chiederle di sposarlo. Ora ci è riuscito. Ma non è stato tutto semplice. Anche perché nessuno dei due pensava di innamorarsi dentro un gioco televisivo, all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nessuno dei due. E invece...

La proposta è arrivata a Capodanno, ma non la mezzanotte. Al settimanale Chi Paolo racconta che «ho istruito Gabriele e...». Continua Clizia: «Io mi stavo preparando e avevo detto loro: “Cominciate a scendere, vi raggiungo all’aperitivo”. E lui: “Ma no, voglio vedere quanto sei bella”. Allora sono uscita tutta vestita, tutta acchittata e perfetta e lui: “Ti manca qualcosa”. Io l’ho guardato furente: “Ma se ho tutto?!”». Invece no. «Arriva Gabriele e mi dice dandomi un pacchettino: “Mamma prendi, prendi”. Lui allora si è inginocchiato e io mi sono messa a piangere. Il che mi ha sorpreso perché io sono romantica, ma non stucchevole. E poi, come nelle fiabe, quando è arrivata la mezzanotte ha iniziato a nevicare».

Ma, come detto, non è stato tutto semplice, ci sono state diverse circostanze. Paolo, al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ne elenca un paio: «Il Covid, il cambio di vita, i trasferimenti, una separazione e poi un divorzio per Clizia dal musicista Francesco Sarcina, da cui ha avuto la figlia Nina». Poi tocca a Clizia: «Abbiamo anche perso un figlio. Il nostro piccolo Gabriele è arrivato tre mesi dopo un aborto e siamo stati fortunatissimi, ma abbiamo affrontato anche momenti che ci hanno messo a dura prova». «Ma - continua poi Paolo - l’intenzione però era quella, costruire tutto quello che abbiamo ora».

Nessuno sapeva di un figlio perso, di quel aborto spontaneo: «Era il nostro anniversario - racconta Clizia a Chi - noi festeggiavamo un anno insieme: quel giorno, era l’8 febbraio, mentre tutti ci mandavano messaggi di auguri, una marea di auguri sui social noi scoprivamo che quel bambino non sarebbe mai nato».

Ora il grande passo, il matrimonio. «Si celebrerà l’11 ottobre in Campania, non proprio a Napoli, anche se nelle mie vene scorre sangue napoletano».

Come sta mamma Eleonora Giorgi? «Mamma si sta curando: ci sono giorni molto difficili e giorni in cui è forte e vitale. Eleonora è la vitalità fatta persona e nonostante tutto non ha mai perso quell’atteggiamento positivo che da sempre la contraddistingue». Poi ancora: «Per mamma noi, in quanto famiglia, siamo proprio linfa vitale, Gabriele è la sua gioia...». Clizia poi svela che «si è legata tanto anche a mia figlia Nina e poi lei, Eleonora, dal primo giorno è stata dalla mia parte: dice che sono la figlia femmina che lei non ha avuto».

