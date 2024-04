ClioMakeUp si opera: «Farò la blefaroplastica, già nel giro di dieci giorni sarò già presentabile»

di Cristina Siciliano

ClioMakeUp, digital content influencer e pioniera italiana dei tutorial di trucco su YouTube, ha fatto dell'autenticità il suo marchio di fabbrica. Proprio nelle ultime ore però la make-up artist ha annunciato in un video Instagram: «Farò la blefaroplastica».Senza troppi giri di parole, la nota beauty blogger ha parlato ai suoi follower dell'operazione mentre continuava a truccarsi e a mostrare i prodotti per realizzare il suo make-up.

Le parole di ClioMakeUp

«Ve l'ho detto che farò la blefaroplastica - ha sottolineato ClioMakeUp in un video Instagram -.

«C'è una mia amica che l'ha fatta e dopo aver visto il prima e dopo, il cambiamento non è radicale, non è che cambierò, non è che mi vedrete diversa, semplicemente una parte che si vede ora non ci sarà - ha concluso ClioMakeUp -. In teoria già nel giro di dieci giorni dovrei essere già presentabile. Ovviamente non posso prendere il sole e devo stare molto attenta perché altrimenti ci sarà la cicatrice che diventa più scura».

Cos'è la blefaroplastica

Si tratta di un intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso dalle palpebre e consente di correggere difetti quali palpebre superiori cadenti, borse di grasso e occhiaie che rendono lo sguardo affaticato. La blefaroplastica consiste nella rimozione chirurgica di cute in eccesso localizzato nella palpebra superiore e inferiore e nel riposizionamento del sopracciglio cadente. L'intervento può essere eseguito sia in anestesia locale che in anestesia generale ed ha una durata di circa trenta minuti.

