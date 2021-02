Claudio Villa: nuove rivelazioni sui figli segreti, a Domenica Live. Ospiti nel salotto tv di Barbara D’Urso, Manuela Villa e il fratello Claudio, per commentare la notizia dell’esistenza di altri fratelli, ossia figli segreti del “reuccio”. Sarebbero, infatti, ben cinque, e la trasmissione ne avrebbe rintracciati tre.

Ezio Denti, investigatore privato, e criminalista, sta conducendo indagini per rintracciare i figli di Villa, ad Aprilia, e porta le “prove” a Barbara D’Urso. Le telecamere della trasmissione seguono ricerche e voci.

Barbara D’Urso, viste le video-interviste in strada, commenta: «La gente sa tutto».

Poi, la rivelazione. Nella busta gialla delle sorprese, la conduttrice ha la foto del figlio che vivrebbe ad Aprilia. Non la mostra per questioni di privacy ma non trascura commenti sulla somiglianza che sarebbe evidente, anche per il taglio dei capelli.

Manuela Villa però frena: «Così non può dire nulla. Ha la mascherina. Non mi sentirei di affermare nulla». Poi, sollecitata dalla conduttrice aggiunge: «Il taglio dei capelli è il mio».

Ezio Denti si sente più sicuro: «Ci siamo, fuochino diciamo. Tutto porta a lui. Sono sia gli abitanti di Aprilia che ci portano a lui, sia dei collegamenti molto forti. Però, Claudio Villa era molto amato, abbiamo trovato anche molto difesa. Tutte le informazioni portano a lui. Che legame possa esserci non possiamo dirlo, ma di certo la conoscenza c’era sin da bambino».

Un altro figlio sarebbe in Germania.

Claudio ricorda: «Mamma mi parlava di questa signora in Germania».

Manuela aggiunge: «Sì, c’è stata una lunga storia, era innamorato, prima di conoscere mamma».

Si torna a parlare dei fratelli più "vicini".

Ezio Denti afferma: «Un figlio a Velletri è titolare di una pasticceria, quello di Aprilia ha una bella villa». Specifica però di non sapere se queste cose siano state donate da Claudio Villa.

Barbara D’Urso lancia anche un appello, con tanto di numero per mandare eventuali informazioni o, nel caso dei figli, per mettersi in contatto con gli altri parenti.

Si chiude poi con una sorpresa per il compleanno di Manuela Villa, con un video di auguri da amici e parenti. La data coincide con quella della scomparsa di Claudio Villa.

Manuela Villa racconta come ha scoperto di essere la figlia del "reuccio": «Non me lo ha detto mamma, l’ho scoperto da una suora. Io le avevo fatto trovare un pezzo a forma di uomo nel suo letto, in collegio. Lei per ripagarmi mi ha fatto una battuta infelice: “tu devi ringraziare l’uomo che mi mantiene, altrimenti …”. Io non capivo. Ho chiesto a zia di spiegarmi le cose. Ho impiegato tempo a ricostruire i miei riferimenti. Quando a 15 anni, andavo a trovare mio padre, guardavo le mani, ero curiosa, cercavo di ritrovare me stessa».

L’associazione tra il suo compleanno e la data di morte del padre è stata faticosa.

Manuela Villa spiega: «All’inizio mi pesava, dicevo: "neanche il mio giorno mi hai lasciato". Così mi sono scelta un’altra data, l’8 maggio, nove mesi prima. Poi mi facevano tutte le condoglianze nel giorno del compleanno, non era più una festa. Adesso piano piano mi sto riappropriando del mio giorno».

Barbara D’Urso manda allora un video per ricordare Claudio Villa. E si chiude così, tra sorrisi e ricordi.

