La foto della star dei reality preoccupa i fan: «Qualcosa non va, devi andare subito da un medico»

di Redazione web

Una influencer star dei reality tv ha scatenato con una foto pubblicata su Instagram la preoccupazione dei fan, che le hanno fatto notare che potrebbe avere bisogno urgente di rivolgersi a un medico. Chloe Ferry, la 27enne star di Geordie Shore, ha pubblicato uno scatto che la immortala in un uno scollatissimo top bianco che mette in mostra un seno abbondante. Ed è qui che è caduto lo sguardo dei follower più attenti.

Giulietta Cavaglia in lacrime: «Tre minuti di ritardo al gate, l'hostess non ci ha fatto passare e abiamo perso l'aereo. Siete delle me**e» VIDEO

Britney Spears in versione sexy Barbie con il mini-dress rosa: «Importante essere puliti e in salute». Ma un dettaglio non torna

Il seno destro preoccupa i fan

Nei commenti alla foto pubblicata da Chloe Ferry domenica, sono in tanti a scriverle di andare immediatamente a farsi controllare gli impianti al seno: «Non vorrei essere scortese - si legge - ma devi farti guardare il seno destro. Sembra che l'impianto si sia spostato. Essendo un'infermiera e lavorando in un reparto senologico, vedo molte persone che hanno lo stesso problema». La forma insolita del seno destro, fanno notare nei commenti, potrebbe essere indice di un impianto capovolto: «Non è un problema serio ma esteticamente provoca asimmetria. Questo a volte può essere corretto in clinica dal tuo chirurgo», ha spiegato un follower.

Gli interventi chirurgici

Chloe si è sottoposta a tre interventi chirurgici di mastoplastica, l'ultimo dei quali nel 2020, In Turchia, dove ha effettuato una riduzione del seno. Nel 2021, Ferry ha dichiarato di aver "chiuso" con la chirurgia plastica dopo aver speso 50.000 sterline in interventi per trasformare il suo aspetto. Ha spiegato di essere diventata "ossessionata" dalla chirurgia dopo essersi unita per la prima volta allo show di MTV Geordie Shore nel 2015 e aver visto le labbra rifatte della sua co-protagonista Charlotte Crosby. Ha iniziato con le iniezioni di Botox a 19 anni, seguite da un lifting alle sopracciglia l'anno seguente. Oltre agli interventi chirurgici al seno, ne ha fatti due al naso e uno ai glutei per la liposuzione. Completano il quadro un filler alle labbra e faccette bianche per modificare i denti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA