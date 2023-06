Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, il dettaglio "cheap" sul matrimonio: «Lo hai fatto per risparmiare?»

di Redazione Web

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati ieri in una cerimonia blindatissima. La coppia ha scelto di selezionare solo alcuni fotografi, cercando di mantenere il massimo riservo sia sul rito religioso che sulla festa che si è tenuta dopo insieme a tutti gli amici e i parenti. Dalle poche anticipazioni si è notato un vestito molto sexy di Chiara, ma sono stati veramente pochi i frame della coppia in chiesa e all'uscita.

Cerimonia blindata

Una piccola anticipazione l'ha data la stessa Nasti che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di lei e di suo marito mano nella mano che si guardano fissi negli occhi, probabilmente subito dopo il tanto atteso "sì".

Chiara Nasti, tre abiti da sposa per il matrimonio con Mattia Zaccagni: Grace Kelly alla romana, pizzo e trasparenze https://t.co/Y2LIJVUXh8 — Leggo (@leggoit) June 21, 2023

Gli haters

Sotto al post tantissimi followers hanno fatto gli auguri alla coppia, tra questi anche persone note al mondo dello spettacolo e sui social. Non sono comunque mancati gli haters, tra questi alcuni hanno commentato: «Ti sei sposata di martedì per risparmiare?». La scelta, in effetti, del giorno della settimana per alcuni è sembrata insolita, ma la risposta arriva da una fan della coppia, che in risposta spiega: «20 è il loro numero, ecco perché hanno scelto quella data».

