Chiara Nasti e la gravidanza, la frecciata sui social: «Svaccando a più non posso»

di Alessia Di Fiore

Non è una novità che Chiara Nasti sia una persona esposta sui social, e lo ha dimostrato numerose volte sui suoi profili social. Non sono mancate le occasioni in cui se l'è presa con qualche follower, rispondendo alle critiche con toni pesanti e talvolta dispettosi: durante la prima gravidanza l'influencer napoletana aveva risposto a un commento affermando che non si sarebbe mai svaccata in gravidanza, come fanno le altre donne.

Chiara Nasti e la gravidanza

Inutile dire che dopo quest'affermazione, la Nasti ha ricevuto ancora più critiche online e anche da parte dei media che si sono legati al dito quest'uscita infelice.

Oggi la Nasti, in attesa del secondo figlio con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha voluto tirare nuovamente in ballo la vicenda, ma non per scusarsi, ma per prendersi nuovamente gioco delle donne che durante i mesi della gravidanza prendono qualch chilo in più. In una storia su Instagram, l'influencer si mostra mentre mangia delle caramelle, e scrive: «Svaccando a più non posso».

Si attendono aggiornamenti di coloro che risponderanno alla provocazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 16:25

