Chiara Nasti si confessa: «Non voglio gente a casa, odio che si siedano sul mio divano. Il seno grosso? Mi piace, voglio rifarlo»

di Dajana Mrruku

Sdraiarsi sul letto o sul divano con i vestiti indossati per uscire? Di certo non in casa Nasti - Zaccagni. Chiara Nasti ha fatto sapere chiaro e tondo che la sola idea dei suoi ospiti che si siedono sul divano di casa sua con gli abiti usati durante la giornata la infastidisce, «Per carità!», commenta lei. L'influencer ha condiviso su Instagram alcune curiosità sulle abitudini in casa degli utenti e tra queste c'è anche il motivo per cui lei non vuole mai avere ospiti nella sua abitazione. Fissazione per il pulito o paura dei batteri e germi durante la sua seconda gravidanza?

Chiara Nasti e i suoi ospiti

Chiara Nasti ha condiviso con i suoi follower un post su Instagram dove viene rivelata l'importanza di cambiare i vestiti usati durate il giorno una volta rientrati in casa. Il motivo? Igienico e di salute.

«Quando si arriva a casa ci si deve spogliare dai vestiti indossati per uscire, prima di rilassarsi su letto o divano! È importante per evitare di “sporcare” tutto con i batteri che portiamo in casa attraverso pantaloni, maglie, cappotti e borse. È buona abitudine anche togliersi le scarpe all’ingresso per non spargere germi e batteri mentre si cammina da una stanza all’altra come fanno i giapponesi», spiega il post condiviso e Nasti è totalmente d'accordo.

Il seno di Chiara Nasti

Chiara Nasti, incinta al settimo mese della seconda figlia (che chiamerà Dea o Sole), ha risposto ad alcune domande da parte dei suoi follower sulle sue storie Instagram. Grande curiosità per la nascita della nuova bambina, ma anche per gli interventi chirurgici a cui l'influencer si è sottoposta. Tra queste curiosità, un utente le ha chiesto come mai ha deciso di rifarsi il seno e se ha intenzione di rifarlo nuovamente dopo il periodo di allattamento. La risposta di Chiara è arrivata poco dopo: «Perché per quanto mi riguarda le bocce grosse sono belle. De gustibus, non vedo l'ora di rifarle nuovamente».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 17:12

