Chiara Ferragni, mamma Marina Di Guardo sorpresa dal tassista: «Che bel gesto»

Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, è molto attiva sui propri canali social: spesso posta foto o video degli eventi a cui partecipa o dei viaggi che svolge per piacere o per lavoro. Marina è, poi, una nonna molto affettuosa e, infatti, non mancano le storie con i suoi tre nipotini Leone, Vittoria ed Edoardo. L'ultima immagine che ha condiviso è di una poesia che la scrittrice ha trovato a bordo di un taxi.

La storia Instagram di Marina Di Guardo

Nell'ultima storia che Marina Di Guardo ha pubblicato su Instagram racconta di come sia rimasta piacevolmente sorpresa da un tassista. La scrittrice scrive: «Prendere un taxi e ritrovarsi con tanta cortesia e una bellissima frase dell'Amleto di Shakespeare», aggiungendo un emoticon con tutti i cuoricini attorno.

L'estratto dell'Amleto recitava: «Che opera d'arte è l'uomo com'è nobile nella sua ragione, infinito nelle sue capacità, nella sua forma e nel muoversi esatto e mutevole, come assomiglia a un angelo nell'agire, a un dio nell'intendere: la beltà del mondo, la perfezione tra gli animali, eppure per me, cos'è questa quinta essenza di polvere?».

Marina nonna affettuosa

Appena può, Marina Di Guardo corre subito dai suoi nipotini con i quali si diverte a dipingere, ad andare al parco o a visitare le fattorie. La mamma di Chiara Ferragni è molto presente e lo si vede anche dalle storie Instagram: Marina non manca mai di pubblicare tenere foto o dolcissimi video.

