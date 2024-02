Cher, party con il toy boy (40 anni più giovane) dopo il dramma familiare: chi è lui

di Redazione Web

Cher, pseudonimo di Cherilyn Sarkisian LaPierre, compirà 78 anni il prossimo 20 maggio, ma nel frattempo sfoggia con stile il suo nuovo fidanzato molto più giovane di lei: Alexander "AE" Edwards, di 38 anni. La coppia ha partecipato giovedì sera alla festa pre-Grammy del Warner Music Group e sono stati immortalati mentre lui, da galntuomo, le apriva la portiera del suv.

La cantante ha da poco affrontato una situazione familiare abbastanza complicata. Ha perso la custodia del figlio Elijah Allman, 47 anni, dopo averne richiesto la tutela a causa di problemi legati alla droga.

La custodia

Nell'istanza legale presentata in tribunale, Cher richiedeva urgentemente la tutela del figlio, perché riteneva che avrebbe usato i pagamenti del suo fondo fiduciario, ricevuto dopo la morte del padre - il musicista Gregg Allman - per comprare sostanze stupefacenti. Come riportato da Page Six, Cher avrebbe chiesto la tutela di Elijah per proteggerlo dalla dpendenza da droghe.

La coppia

Nonostante il dramma familiare, Cher non si abbatte e non rimane di certo rintanata a casa a mangiare dolci mentre pensa al destino di suo figlio. Giovedì sera lei e il suo fidanzato sono arrivati insieme alla festa del Warner Music Group al Citizen News Hollywood. La cantante, alla moda come sempre, indossava jeans neri con strass sulle gambe e un top a collo alto, mentre Alexander portava jeans sbiaditi coperti da un cappotto lungo nero.

