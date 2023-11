Cher a Verissimo, il rapporto con la comunità LGBTQ+: «Non mi hanno mai lasciata sola». Poi la rivelazione su Tina Turner

di Alessia Di Fiore

Nella puntata di oggi a Verissimo, Silvia Toffanin ha avuto l'onore di intervistare per la seconda volta una delle icone pop più famose al mondo, Cher. La cantante torna con un disco dedicato al Natale "Cher Christmas":

«Non mi piaceva l'idea di far uscire il solito album natalizio - ha rivelato lei in tv -, ma questa volta ho potuto scegliere le canzoni e sono davvero orgogliosa di questo album ho collaborato con molti artisti interessanti, Cindy Louper, Tyga, Stevie Wonder, sono molto emozionata. Non potevo credere che avrei cantato un pezzo con Stevie».

L'inizio di una passione

«Ho capito che volevo cantare grazie a Cenerentola, lo stavo guardando in televisione e ricordo che volevo far parte del cartone e iniziai a cantare le canzoni, dissi a mia madre che da grande volevo fare quello che facevano loro».

«Lei mi ha sempre incoraggiato, sai io sono dislessica e a scuola non andavo benissimo, una volta tornai da scuola avvilita e dissi a mia mamma di non capire la matematica, lei mi rispose "un giorno qualcuno farà i conti per te "».

Il rapporto con la comunità LGBTQ+

«La prima volta che ho conosciuto due persone omosessuali mi sono chiesta "perchè gli uomini non sono tutti così divertenti ?" , ho imparato da mia madre, lei non vedeva differenza tra le persone, era una donna aperta e buona», ha rivelato Cher.

Poi ha aggiunto nel salotto di Silvia Toffanin: «Ci sono persone che insultano e vogliono far soffrire gli altri, nel mio paese ci sono molte persone che, come me, cercano di contrastare questo fenomeno, mi sono sempre sentita vicino alla comunità perche ogni volta che vivevo un momento buio non mi ha lasciata mai sola, siamo tutti degli emarginati».

Il legame con Tina Turner

Cher rivela: «Ero destinata a essere amica di Tina Turner, lei stava vivendo un brutto momento con suo marito, e anche se io non mi ero mai trovata in quella situazione, la incoraggiavo e le ripetevo sempre di vivere rimanendo se stessa e di essere libera.

Le donne

«Noi donne dobbiamo lottare per ogni centimetro che conquistiamo, le giovani donne di oggi sono meravigliose, hanno un obbiettivo e non lo perdono di vista».

Gli abusi sessuali

«Anche in America, come in Italia, tante donne vengono abusate, l'unica forza che abbiamo è quella di restare unite, solo così si può fare la differenza»

Il tour

«Ora devo pensare a promuovere l'album, in futuro ci sarà sicuramente un tour». E c'è grande attesa per Cher anche in Italia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 17:49

