Nina Moric a Verissimo: «Sono stata malissimo, operata d'urgenza. Ora un uomo mi perseguita»

di Alessia Di Fiore

A Verissimo, nella puntata di oggi, ha partecipato come ospite Nina Moric, che dopo due anni è tornta in studio per farsi intervistare da Silvia Toffanin.

«Ora sono serena sono felice, ho dovuto affrontare la follia per conoscere meglio me stessa», ha rivelato la Moric.

Nina Moric a Verissimo, il figlio Carlos

Nina Moric nel salotto tv di Mediaset ha poi parlato del rapporto col figlio: «Carlos è una parte di me, è un amore che non si può spiegare, adesso vive con me, nell' intervista precedente abbiamo parlato del fatto che non viveva con me, stavo attraversando un momento difficile, e sono stata arrogante, mi dispiace».

Poi ha aggiunto: «Detto questo Carlos sta bene, non ha nessun problema psicologico, non ha nulla di grave che non si possa risolvere, è un ragazzo magico».

Il problema di salute

«Sono stata colpita da questo brutto virus - ha raccontato Nina Moric -, nessuno capiva bene cosa avessi: la cosa ha colpito il mio seno, ora sono senza seno, un giorno ero a casa e sono stata malissimo: mi hanno portata in ospedale e mi hanno operata d'urgenza».

«Non ho passato un bel periodo, ero scontrosa e me la prendevo con tutti quando la colpa era solo mia, questi due anni mi sono serviti, finalmente vivo la mia vita come ho sempre voluto, ho una casa che sento come mia, ci sono le mie opere, è il mio porto sicuro».

Lo stalker

Nina Moric racconta di essere single: «Oggi un uomo mi perseguita.

Appello per le donne

«Le donne vanno aiutate, io stavo male e sono stata abbandonata, mi hanno tolto mio figlio, in quel momento sentivo di voler morire», afferma Nina Moric comovendosi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 18:33

