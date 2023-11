Verissimo, Cher ospite di Silvia Toffanin. L'annuncio ufficiale: «Un'icona intramontabile»

di Cristina Siciliano

Settantasette anni di storia di musica, di rivoluzioni e di scandali: Cher è la chiara dimostrazione che tutto è possibile, basta volerlo. Da corista è diventata una delle cantanti più celebri al mondo, ha vinto un Oscar anche se non nasce come attrice. E ha anche fermato il tempo, visto che l'età anagrafica per lei sembra essere un semplice numero, importante solo sulla carta. Tuttavia, proprio nelle ultime ore è arrivato l'annuncio ufficiale nel nuovo promo andato in onda di Verissimo: la popstar si racconterà in una lunga intervista a Silvia Toffanin.

L'annuncio

A dare l'annuncio ufficiale è stato il promo del programma condotto da Silvia Toffanin. La voce ha affermato: «Un'eterna Diva. Un'icona internazionale, una leggenda. L'intramontabile fascino di Cher. Sessant'anni di successi in esclusiva a Verissimo Domenica su Canale 5».

Cher, in questi giorni, sta anche festeggiando anche un altro importante traguardo artistico: i venticinque anni di ‘Believe’, la hit che l’ha fatta apprezzare dai fan di tutto il mondo.

