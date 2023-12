Cher chiede la tutela del figlio 47enne: «Potrebbe spendere tutti i soldi in droga e mettere a rischio la sua vita»

Cher ha presentato istanza di tutela per il figlio Elijah Blue Allman, 47 anni, in quanto preoccupata che spenderà tutti i suoi soldi in droga. Secondo quanto riferito dal The Post, dai documenti acquisiti, l'icona di "Believe" ha presentato domanda per essere l'unica conservatrice del patrimonio di suo figlio perché Allman è «sostanzialmente incapace di gestire le proprie risorse finanziarie».