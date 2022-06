Charlene di Monaco e il mistero sulla sua sparizione: il Covid è una scusa? Impazza un certo rumor

LOLNEWS.IT - Charlene di Monaco è sparita di nuovo dai radar e a Montecarlo nessuno sa che fine abbia fatto dopo aver ufficializzato di aver contratto il Covid ai primi di giugno. L’avevamo vista elegante, in gran forma e tutto sommato a suo agio in pubblico per il Gran Prix di Montecarlo alla fine di maggio, poi è scomparsa e più i giorni passano, più si alimentano i rumor sul suo stato di salute già precario. Il Coronavirus potrebbe tuttavia essere solo un alibi per non mostrarsi ai sudditi: le ragioni delle mancate uscite con Alberto e i figli in queste settimane potrebbero ricercarsi in altro, secondo la stampa francese.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 10:41

