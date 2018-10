Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il tenero post per il primo anniversario: «Un anno di noi»

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e il primo anniversario di fidanzamento. Stamattina, l'ex ciclista ha dedicato un tenero post su Instagram alla sorella di Belen. «», ha cinguettato Ignazio, postando la foto di un tenero bacio. E in serata è arrivata la romantica risposta di Cecilia. La showgirl argentina ha condiviso uno scatto in cui è abbracciata a Moser e ha scritto: «».Sembra ieri che la storia d'amore tra Ignazio e Cecilia nasceva di fronte alla telecamere del. Il 30 ottobre 2017, la sorella di Belen lasciò in diretta. E nel giorno di Halloween ufficializzò l'unione con il bel ciclista, appartandosi con lui dietro le tende delOggi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono. E condividono con i fan su Instagram la gioia per questo primo anno insieme. Come riportato da Leggo.it si vocifera anche che Cecilia sia incinta . Staremo a vedere, in ogni caso... Auguri!