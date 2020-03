Carla Bruni, il video choc: «Non abbiamo paura del Coronavirus». E finge una crisi respiratoria. Poi le scuse

Polemiche per un video «rubato» dalla tv RMC dietro le quinte della fashion week parigina, un paio di settimane fa, e finito on line, nel quale la ex premiere dame Carla Bruni scherza sul Coronavirus e sembra prendere in giro le cautele o la paura di ammalarsi. Nel video si vede la Bruni scherzare con un gruppo di amici, fra i quali Benjamin Biolay: «non siamo femministe, non abbiamo paura del coronavirus!» grida ridendo, lontano dalle passerelle.

Poi la si vede abbracciare affettuosamente Sidney Toledano, presidente del gruppo Louis Vuitton, aggiungendo ironica: «ci diamo un bacio, è pazzesco! Perché noi siamo la vecchia generazione! Non abbiamo paura di niente, non siamo femministe e non abbiamo paura del Coronavirus, nada!». Tornando verso il suo posto in platea, la ex modella e cantante dice poi ridendo: «allora guarda che faccio..» poi comincia a far finta di tossire. Le immagini hanno provocato le proteste di molti frequentatori di social network francesi e hanno portato la Bruni a scusarsi con un messaggio pubblicato su Instagram: «Uno scherzo di cattivo gusto, non riflette i miei sentimenti».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Marzo 2020, 16:47

