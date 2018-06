Candice Swanepoel fuori di seno, lo shooting a Rio de Janeiro è troppo sexy

è mamma bis. L'angelo diè diventata mamma per la seconda volta e ha subito ringraziato i fan per le congratulazioni e la vicinanza.La modella di origine sudafricana aveva annunciato sui social l'arrivo del figlio e dopo alcune ore ha pubblicato la prima foto del neonato.«Grazie mille per tutti gli auguri... Il nostro ometto è nato questa mattina a casa e non potrebbe essere più perfetto», è la dedica per i fan.La 28enne top model sudafricana, uno dei volti più noti di Victoria's Secret, questa volta ha diffuso scatti tenerissimi.