Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, gelo tra ex Veline di Striscia a Verissimo: cosa è successo Le due ex veline non si sono riconciliate a Verissimo come sperato







di Marta Goggi Erano in molti oggi ad aspettare l'incontro tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia a Verissimo. Le due ex veline sono in rapporti tesi da anni e durante la puntata della trasmissione condatta da Silvia Toffanin è apparso evidente il gelo a distanza tra le due. Non solo tra loro non c'è stato praticamente nessun saluto, ma anche i video per i 35 anni di Striscia non le hanno ritratte insieme e non hanno menzionato la loro vecchia amicizia. La rottura dell'amicizia La Canalis e la Corvaglia dopo Striscia hanno stretto un'amicizia profonda, si sono anche trasferite negli Stati Uniti insieme, dove hanno aperto un'attività. Ma poi qualcosa si è rotto e il motivo resta tutt'ora sconosciuto. Quello che è chiaro è che l'offesa sia stata rivolta dalla Canalis alla Corvaglia, che ritiene il motivo «troppo grave» per perdonare. Nessuna delle due ha mai parlato chiaramente della loro passata amicizia e neppure delle cause che l'hanno vista terminare. "Sono arrivata a Milano a 19 anni", dice in un altro contributo Maddalena Corvaglia, la velina bionda di Striscia che per anni strinse una solida amicizia con la Canalis, poi naufragata con un brusco litigio di cui ancora oggi si sa poco. "Sono entrata in questo mondo grazie ad Antonio Ricci e grazie a Striscia la Notizia". "Passavamo molto tempo anche fuori dal lavoro", ha continuato Elisabetta Canalis. "Essere a Milano a 20, 21 anni, fare questo lavoro che ti fa diventare famosa di botto ha fatto sì che ci avvicinassimo molto. "Striscia la Notizia è Antonio Ricci - ha contunuato l'ex velina - anche se ho lasciato il programma da tanti anni non ho cambiato idea su di lui: è ironico, intelligente, è un genio". Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA