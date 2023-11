Brigitte Nielsen mamma a 60 anni: «Troppo vecchia? Agli uomini non lo dite. De Niro ha 80 anni e ha un figlio neonato»

di Marta Goggi

Brigitte Nielsen ha 60 anni e una figlia di 5, sono molte le critiche che le sono state rivolte per la decisione di avere una bambina alla sua età. In una recente intervista a People l'attrice ha raccontato della sua vita e di come affronta i giudizi.

L'intervista

«Avete presente quello che dicono i bambini? Che le nonne sono migliori. Ecco, io ora ho la pazienza e quel pizzico di amore in più da dare e penso che sia perché ho l’età di una nonna. Quando ero una mamma più giovane spesso mi destreggiavo tra l'essere single, salire su un aereo, stare sul set di un film. Ora Frida viene prima di tutto». Ovviamente non sono mancate le solite critiche sui social, come racconta l'attrice a People: «Tutto il mondo diceva che ero troppo vecchia quando sono rimasta incinta a 55 anni, compresi i miei quattro ragazzi più grandi».

La gravidanza

Le speranze per una nuova gravidanza erano poche, come ha raccontato a People: «I medici mi dicevano che avevo solo il 2,5% di possibilità di rimanere incinta, quindi quando è finalmente successo è stato semplicemente fantastico. Poi c'era la paura, perché avendo 54 anni ero ad alto rischio. È stata la gravidanza più semplice che abbia avuto, forse perché l’avevo fatto quattro volte prima e le mie priorità erano cambiate. Era un desiderio profondo dentro di me, una scelta».

