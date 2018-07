Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, in arrivo una bambina in autunno: «Waiting for you my love!»

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Sta per diventare papà efesteggia con una foto su instagram. Bobo è fidanzato da più di un anno cone l’ex velina, dopo una prima gravidanza purtroppo interrotta, è di nuovo incinta.La coppia ha reso pubblica la notizia, che comunque circolava da tempo, giorni fa proprio con un post dal profilo social di Costanza e Vieri non ha voluto essere da meno.Dalla sua pagina ha postato una foto che lo vede accarezzare dolcemente il pancino della sua fidanzata, accomagnato dalla didascalia: “Waiting for you my love". Intanto è stato svelato anche il sesso del nascituro: secondo le indiscrezioni di “Chi” Costanza è incinta di una bambina che arriverà in autunno...