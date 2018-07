Costanza Caracciolo conferma la gravidanza, il post su Instagram non lascia dubbi

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ormaihanno deciso di portare allo scoperto il loro dolce segreto: l'ex velina èe non nasconde più le sue forme, ormai ben visibili. Costanza ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in bikini in cui si vede molto bene il suo pancino, pur restando lei in splendida forma.«Waiting for you my love», scrive e mette fine a rumors e sospetti. Qualche giorno fa Vieri, suo compagno e padre del nascituro, aveva pubblicato delle stories in cui accarezzava la pancia della Caracciolo e mostrava le forme più arrotondate. Nessuno dei due ha mai confermato però la lieta notiza, solo in queste ore pare sia ormai ufficializzata a tutti gli effetti.Qualche mese fa la coppia aveva ammesso di aver perso un bambino, un dolore fortissimo per la Caracciolo e il bomber, ma che deve averli uniti ancora di più. Oggi sono finalmente in attesa di un bambino, o di una bambina, e i brutti momenti vissuti sembrano essere ormai superati.