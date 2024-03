Bianca Balti compie 40 anni: la festa di compleanno in hotel con le figlie Matilde e Mia

di Dajana Mrruku

Bianca Balti ha compiuto 40 anni. La top model italiana – volto delle campagne pubblicitarie di Dolce e Gabbana –, sostenitrice dell'Italian Beauty nel mondo, è tornata in patria per celebrare con i suoi amici e con le sue figlie, Matilde, 17 anni, e Mia, 9 anni. La festa è iniziata già dalla mezzanotte nell'hotel a Milano, con palloncini a forma di 40 e altri semplici che hanno addobbato l'intera suite, mentre Bianca era in tuta a ballare con le sue figlie.

La festa in hotel

Balti ha condiviso sulle sue storie Instagram alcuni momenti molto dolci insieme alle figlie mentre si dirigono verso Milano. La piccola Mia, nata durante la relazione con Matthew Mcrae, indossava un dolce pigiama rosa tutta unita, mentre Matilde, 17enne, figlia del fotografo Christian Lucidi, vestiva una tuta nera. Mamma e figlie si sono scatenate all'interno della loro stanza d'albergo, tra musica e divertimento, in attesa della festa vera e propria.

Il regalo alla figlia Matilde

Bianca Balti aveva fatto discutere per un regalo alla figlia Matilde. «Ho detto a mia figlia: "Quando hai 21 anni ti regalo il social freezing, così non ci pensi più, ti fai la tua vita e quando vuoi una gravidanza hai già tutto il necessario"». Secondo Balti, il fatto che una donna possa scegliere se e quando diventare madre le dona un grande potere nella propria vita: «Certo, sarebbe fantastico se fosse gratuito per tutte, per non avere la pressione dell'orologio biologico.

