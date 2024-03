Bianca Balti: «Congelamento degli ovuli? Vorrei regalarlo a mia figlia Matilde così si fa la sua vita e diventa mamma quando vuole»

Bianca Balti ha sempre parlato molto apertamente con i suoi follower su Instagram e ha sempre toccato con loro varie tematiche delicate come la salute mentale, la malattia, il sesso, la violenza sulle donne o la maternità. Proprio su quest'ultimo argomento verte la recente diretta che la supermodella di Lodi, che ora vive con le figlie Matilde e Mia a Los Angeles, ha registrato su Instagram insieme anche alla dottoressa Marina Bellavia, ginecologa. Bianca e l'esperta hanno affrontato il tema del social freezing ovvero la procedura di crioconservazione dei gameti femminili (ovociti), per poi eventualmente, in futuro, intraprendere la procreazione medicalmente assistita.