Bianca Balti svela il nuovo fidanzato: la foto in vacanza a Saint Barth, chi è lui

Bianca Balti, in vacanza a Saint Barth per le festività di Natale, ha deciso di mostrare per la prima volta sui social il suo nuovo fidanzato: si tratta di Halley Nahmad, un collezonista d'arte americano. Con la coppia è partita anche la figlia minore della modella, Mia, avuta dall'ex Matthew Mc Rae. I due erano stati precedentemente avvistati insieme lo scorso 26 giugno in occasione delle nozze di Madison Headrick, celebrato in Costa Smeralda.

L'ex top model si mostra in acqua insieme a Halley e sotto un carosello di foto che immortalano la vacanza scrive: «I love you».

Sull'isola caraibica, insieme alla coppia sono giunti anche l'amica di Bianca, Valentina Micchetti insieme al maito Guy Adler e le loro due figlie.

