Benji si sposa con Bella Thorne e posta la proposta su Instagram: «Ha detto sì»

Matrimonio per Benjamin Mascolo e Bella Thorne, che si sposeranno. Il 28enne cantante del gruppo Benji e Fede, che si è sciolto nel febbraio 2020, e l'attrice e cantante statunitense sono fidanzati dal 2019. Lui le ha fatto la proposta e poi ha postato sul suo account Instagram la risposta: «Ha detto sì!». Con la foto di loro due abbracciati e lei che mostra l'anulare con l'anello di fidanzamento.

La relazione

Non è stata sempre facile la relazione tra i due, visto che lui vive in Italia mentre lei negli Stati Uniti. «Faccio sempre avanti e indietro tra America e Italia: lei gira molti film quindi fa fatica a venire qui – aveva ospite a Verissimo –. Quando è venuta quest'estate l'ho portata in Sardegna e in Sicilia, che le sono piaciute moltissimo».

Lo scorso settembre, il cantante aveva poi raccontato su Instagram ai fan come si erano conosciuti: «Si, lei è unica, è stupenda, ma non è perfetta.. E io? Beh, io sono poco più che un disastro, un vagabondo che naviga in lungo e in largo in cerca di risposte. Eppure ci siamo incontrati per caso, a metà strada tra il mio percorso e il suo, e abbiamo deciso di camminare insieme mano per mano. Non è perfetto, ma è bellissimo così, e non lo vorrei in nessun altro modo».

Chi è Bella Thorne

Annabella Avery Thorne è un’attrice statunitense di 23 anni che si è fatta notare per i suoi ruoli in: Famous in Love, la serie teen drama in cui interpreta Paige Townsend, e in A tutto ritmo su Disney Channel, in cui dà vita al personaggio di Cece Jones.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Marzo 2021, 12:10

