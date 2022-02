Benedetta Rossi, dopo l'intervento la riabilitazione: «Il fisioterapista me sfianca...» FOTO

Dopo l'operazione, la lenta ripresa. Benedetta Rossi, la cuoca più nota d'Italia, sta lentamente riprendendo a camminare e muoversi liberamente. Dopo l'intervento alla schiena, l'ideatrice di "Fatto in casa Benedetta" si sta facendo seguire da un fisioterapista. A raccontarlo è lei stessa su Instagram: «Il fisioterapista me sfianca» dice ridendo. «L'esercizio più difficile di oggi è stato quello di stare in equilibrio su un tappetino con una gamba sola e gli occhi chiusi. Si chiama propriocezione».

«Ha detto che ogni volta che viene mi trova sempre meglio» continua Benedetta riferendosi al fisioterapista. E aggiunge sorridendo: «Tutto bello, ma quando va via sono distrutta». Nelle stories successive, poi il marito Marco mostra ai follower come si svolge l'esercizio di propriocezione e , tra una risata e l'altra, dice: «Non so manco cos'è», per poi provare a farlo lui ma senza buon esito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 22:39

