Beatrice Valli, la tenera dedica di Natale alle mamme: «Godetevi questi giorni in famiglia»

Il 25 dicembre è arrivato e Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha augurato a tutte le mamme un buon Natale attraverso una foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. L'influencer ha scelto di dedicare un messaggio social alle donne che cercano di conciliare la vita "da mamma" con quella lavorativa. Ma andiamo a vedere cosa ha detto Beatrice Valli nel dettaglio.

Le parole di Beatrice Valli

«Questo Natale lo voglio dedicare a voi mamme che pur di far sentire i vostri piccoli protetti e amati fate un passo indietro per voi stesse - ha scritto Beatrice Valli nelle sue Instagram stories -. Godetevi la famiglia senza pensare e mostrare per forza quanto davvero di bello state vivendo.

L'influencer ha aggiunto: «Non vi ho mai parlato di quanto sia stato impegnativo questo viaggio in questi mesi, un giorno ve ne parlerò così anche voi neo-mamme potrete affrontare questo percorso con più sicurezza e felicità».

