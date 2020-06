Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, siparietto hot in barca: «L'ha incastrato tra le ciapet»

Aurora Ramazzotti

. La conduttrice si sta godendo il mare con la famiglia e condivide tutto con i suoi followers. Oltre alle foto in bikini, un siparietto hot ha attirato l'attenzione dei fan. Durante il weekend mamma e figlia si sono divertite in barca e Aurora ha messo un flaconcino in mezzo al sedere. «Sta su da solo - ha scritto Michelle Hunziker - Ho una figlia matta! L’ha incastrato tra le ciapet ahahahhah»La Hunziker stava pubblicizzando i suoi prodotti nelle storie, quando la piccola Ramazzotti è intervenuta mostrando il lato B e le particolari caratteristiche del flaconcino.Durante il fine settimana Aurora ha scattato anche una foto alla madre mentre si tuffa in mare. 'Mattitudine' il commento al post della Hunziker.Entrambe hanno trascorso il weekend all'insegna del divertimento e del relax. Non sono passate inosservate le forme di Aurora, che ha pubblicato uno scatto in un costume azzurro con il mare sullo sfondo. La ventenne era in compagnia dell'inseparabile. In serata ha raggiunto il papà per festeggiare il compleanno del nonno.