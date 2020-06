Belen e Stefano De Martino, i rumors. «Lui l'avrebbe tradita con una conduttrice più grande di lui»

Belen, la commovente lettera d'amore per il figlio Santi: «Ti amo che non riesco a spiegartelo». Poi la frecciatina a Stefano

I rumors continuano a rincorrersi: perchési sono separati? L'ultima indiscrezione parla di una scappatella del ballerino con una nota conduttrice della televisione più grande di lui. Motivo per cui la situazione tra i due sarebbe degenerata in poco tempo. Ma qualcosa sembra far sperare i fan della coppia.La showgirl argentina è partita per il week end con l’inseparabile amico Mattia Ferrari e il figlio Santiago, mentre Stefano ha svelato ai fan di essere in barca, fra tramonti e tuffi. C’è un dettagli però che unisce i due (forse) ex. La Rodriguez infatti ha postato nelle Stories una foto della luna, ripresa di notte e in solitaria, pochi minuti dopo un’immagine simile è apparsa sul profilo di De Martino. Una coincidenza? Secondo i fan no. Per molti sarebbe un chiaro messaggio inviato dal conduttore all’ex moglie. Il gossip continua.