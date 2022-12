Aurora Ramazzotti, gli auguri di papà Eros per il compleanno speciale: la foto che scioglie il cuore

Compleanno indimenticabile per Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti oggi compie 26 anni e festeggia per la prima volta con il pancione. I primi auguri social sono arrivati proprio da papà Eros, che per l'occasione ha pubblicato una foto speciale.

Gli auguri di papà Eros Ramazzotti

Pochi fronzoli, tanta sostanza. Quella dell'amore di un papà per la sua bambina ormai donna, pronta a farlo diventare nonno, ma che resterà sempre la "cucciola" di casa. E infatti usa proprio questo termine per farle gli auguri: «26 anni d’Amore❤️Auguri cucciola mia 🌹💙», scrive il cantautore romano in un post su Instagram pubblicato poco dopo lo scoccare della mezzanotte. La foto ritrae Aurora con il pancino in bella mostra, un selfie allo specchio scattato con tutta probabilità per mostrare al padre i progressi della gravidanza. Niente trucco, vestita in tuta e come sfondo la porta di casa. Ma un sorriso così dolce da sciogliere il cuore di papà Eros e dei suoi fan, che si sono precipitati a inviare i loro auguri più sinceri.

