Aurora Ramazzotti: «Pancione esagerato... tra due mesi mi portano in giro con la carriola»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti sta per entrare nel sesto mese di gravidanza. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha mostrato ai follower come il pancino si sia trasformato, in soli cinque mesi, in un pancione: «Presto mi dovranno portare in giro con la carriola», racconta preoccupata la compagna di Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti, il cambiamento durante la gravidanza: «Non mi si chiudono le scarpe»

Aurora Ramazzotti inseguita dai paparazzi, la sorellina la protegge e li allontana: il video diventa virale

Aurora Ramazzotti, l'incidente in casa e la rabbia sui social: cos'è accaduto. «Doveva avere paura»

La storia su Instagram

«Volevo condividere con voi, amici dei social, la dimensione della baga», ha esordito così la neo mamma, mentre si mostra sui social acqua e sapone, con un crop top che mette ben in evidenza il pancione rotondo. «Sono a 21 settimane e 3 giorni per i meno intenditori neanche al sesto mese», continua l'influencer.

Poi, divertita ma con lo sguardo preoccupato conclude: «Tra due mesi mi portano in giro con la carriola...». In realtà, la Ramazzotti non può essere più felice di così: la gravidanza procede a gonfie vele. Tra allenamenti e trasloco, l'influencer si tiene sempre in movimento perché, come spesso ha ribadito sui suoi profili social, così ha trovato un sano equilibrio con se stessa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA