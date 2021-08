Arisa con i capelli rasati, il nuovo look nasconde una mania: ecco perché ha deciso di tagliarli tutti

Arisa ci dà un taglio. Nuovamente. La cantante genovese si sta godendo le vacanze al mare e ne ha approfittato per cambiare un'altra volta look. Un taglio drastico e netto, dando l'addio ai capelli lunghi e presentandosi ai suoi follower su instagram con i capelli rasati.

Arisa è una vera e propria trasformista, quando si tratta di nuovi look la cantautrice non guarda in faccia nessuno. Cambia spesso look, ma non per sfogare la sua vanità, ma perché ha svelato di soffrire di tricotillomania: un disturbo ossessivo compulsivo che la porta a strapparsi involontariamente i capelli con le sue stesse mani.

Da qui, l'esigenza di tagliarli, o comunque acconciarli molto spesso. In passato ha optato spesso per parrucche, altre per delle extension, ma ultimamente ha deciso di mostrarsi al pubblico anche con i capelli rasati a zero e, dunque, al naturale.

Ora che è estate ha deciso di mostrarsi così come è sconvolgendo quei follower, che probabilmente ancora non erano a conoscenza del suo disturbo. Arisa, infatti, piace molto ai suoi fan quando ha i capelli lunghi che non mancano mai di riempirla di complimenti, ma così facendo si è resa conto di essere diventata schiava e dipendente delle parrucche e delle extension. Il giudizio altrui piano piano è diventato una vera e propria ossessione per Arisa che ha iniziato a temere il giudizio dei suoi fan vedendola con i capelli corti.

Le critiche e le offese degli haters sono sempre state presenti e costanti, soprattutto quando ha proposto nuovi look in pubblico, ma poi è scattata una molla in lei che le ha fatto capire di dover sempre mettere se stessa al primo posto, non gli altri, non gli hater o i fan, e quindi ha rinunciato a tutti gli orpelli artificiali mostrandosi in pubblico al naturale.

E adesso su Instagram sfoggia soprattutto un bel sorriso, oltre a quei capelli corti che a qualcuno continuano a far storcere la bocca.

