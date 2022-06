Antonino Spinalbese, nuovo amore dopo Belen? Ecco chi è la ragazza misteriosa

Nuovo amore per Antonino Spinalbese. Dopo il flirt di qualche settiamana fa con Helena Prestes, l'hair stylist ed ex fidanzato di Belen Rodriguez era stato paparazzato dal settimanale Chi mentre baciava la modella brasiliana, protagonista dell'ultima edizione di Pechino Express. Ora, da alcuni indizi social, trapela che per Antonino ci sia un'altra donna, Giulia Tordini, founder e creative director del brand di gioielli Leda Madera.

Leggi anche > Tomaso Trussardi furioso per il nuovo video di Eros. La frecciatina a Michelle Hunziker (che si gode le vacanze)

A sollevare il gossip sono sono alcune foto pubblicate sui social con una serie di indizi che riportano a Giulia Tordini. Ad esempio, una collana raffigurante la rosa del venti, la stessa indossata dalla ragazza in una delle sue storie Instagram, come ricostruito da Whoopsee. E ancora, sempre tra le storie Instagram della creatrice di Leda Madera si vede uno scatto di schiena che, visti i tatuaggi, è riconducibile a Spinalbese. Un altro tassello del puzzle è la foto della mano pubblicata dall'hair stylist, una braccio femminile con un gioiello firmato Leda Madera, lo stesso indossato dalla Tordini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA