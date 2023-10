Annalisa, la rivelazione: «Bellissima è nata da un due di picche: mi sono chiesta cosa avessi sbagliato»

di redazione web

Ospite ai microfoni di Radio2 Social Club, Annalisa ha parlato del magico momento che sta vivendo al livello professionale, e di qualche delusione che arriva invece nella vita privata... Rispondendo alle domande dei conduttori Luca Barbarossa e Andrea Perroni, la cantante ha spiegato l'origine del suo brano "Bellissima": la canzone «è nata con un due di picche. Se poi lui si è pentito ed è tornato in ginocchio? Questo ve lo racconterò in privato».

Lana Del Rey, l'accusa choc: «Ai concerti invoca la presenza di demoni». La sua risposta lascia tutti senza parole

La delusione ricevuta

«Incredibile che abbiano tirato un bidone a me?», continua Annalisa scherzando, incalzata dagli speaker. «Invece è successo. Davanti a queste cose uno si chiede se ha sbagliato qualcosa». E, spiegando cosa sta alla base dei suoi testi, spiega: «Bisognerebbe in realtà ampliare il racconto, la verità è che dentro una canzone raramente racconto di un episodio, di una persona. Qui in realtà - prosegue - c'è un episodio scatenante e mi viene da pensare a tutte le volte in cui mi aspettavo che qualcosa sarebbe stato meraviglioso e invece le cose non vanno mai come ti aspetti. Tutto parte da una delusione».

Annalisa al Forum di Assago

L'artista, attualmente in vetta alle classifiche con il suo nuovo album "E poi siamo finiti nel vortice", si è detta elettrizzata dal successo che si trova a vivere e dall'affetto che i fan non smettono di dimostrarle: «Un percorso iniziato più o meno un anno fa, poi è stato un vortice continuo, pieno di sorprese e colpi di scena». E sulla data già sold out del Forum di Assago il prossimo 4 novembre la cantante risponde entusiasta: «Sono emozionata e impaziente, ci siamo quasi, non vedo l'ora di essere là insieme alla gente per condividere finalmente questo viaggio con loro, per portare tutti nel mio mondo, in questo vortice»

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA