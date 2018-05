Anna Tatangelo in famiglia: madrina al battesimo del nipote Francesco col figlio Andrea

i confessa a. Intervistata dai parla della suacondopo tanti anni d'amore e un figlio insieme, il piccolo Andrea. Anna ha appena lanciato un nuovo singolo e dopo la partecipazione a Masterchef sta tornando totalmente alla sua prima passione, la musica, ma se la vita professionale va a gonfie vele, quella privata ha subito qualche scossone.La Tatangelo non nasconde la sua delusione per come siano andate le cose: «La mia con Gigi è stata una delle più belle storie d'amore d'Italia», poi prosegue: «Lo dico con orgoglio, perché quando le cose sono fatte col cuore, sono fatte in maniera sincera, non c'è altro da aggiungere, lo rifarei tremilacinquecento altre volte». La fine della relazione l'ha però portata a cambiare vita, visto che lei e il loro bambino si sono trasferiti, ormai da qualche mese, in un'altra casa.Per Anna però è iniziata una fase di rinascita dopo il dolore iniziale, tanto che lei stessa sottolinea alla fine dell'intervista: «La vera Anna sta uscendo adesso... Sono serena, ho trovato il mio equilibrio, e devo dire che il punto che tiene tutto è mio figlio».