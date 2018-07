Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

IBIZA - “Lui mi capisce al volo e mi ha aiutato a superare un momento difficile. Insomma, ci completiamo”, trascorre le vacanze a Ibiza felice al fianco del fidanzato, il giocatore di basket Luca Benetti, l’ex Miss Italia 2015Con lui al suo fianco è riuscita a riemergere dopo un momento difficile: “Qualche mese dopo l'elezione a miss Italia, nel settembre del 2015, conducevo una vita stressante per i troppi impegni – ha spiegato a “Nuovo” - Mi si è alzato il livello di cortisolo, cioè l'ormone dello stress, e questo ha causato un aumento di peso: eroquindici chili e non ne capivo il motivo”E' corsa ai ripari: "Ho fatto una serie di analisi: mi ci sono voluti mesi per scoprire non solo di essere cliaca, ma che era tutto dovuto Allo stress. Così ho staccato la spina dal lavoro e ho cominciato una dieta. Poi sono tornata a giocare a basket e mi sono iscritta all’università, corso di laurea in design di moda”.