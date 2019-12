Alessia Marcuzzi, video inedito del matrimonio top secret per l’anniversario di nozze

Lunedì 2 Dicembre 2019, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“E’ la prima volta che pubblico per intero tutto il video del mio matrimonio, ma oggi è il nostro anniversario e mi sento un po’ romantica”. In occasione del suodi nozze,ha deciso di festeggiare pubblicando un video inedito del suotop secret celebrato al tempo con una cerimonia riservata a Londra.I due si sono sposati 5 anni fa: “Credo che siano stati i tre giorni piu’ belli e divertenti che io potessi mai desiderare!!! - ha continuato Alesia nella didasclia del post - P.S. Ho levato solo la parte piu’ intima e privata della Chiesa...per il resto vedrete tutto in tre video, uno dopo l’altro! #aleepaolo #1dicembre2014”.Mentre festeggia con Paolo Calabresi, suo marito, l’anniversario mangiando una torta, anche dalle stories la conduttrice di “Temptation Island” ha voluto condividere altri momenti del giorno del sì.Un romantico amarcord comune alle star della tv, dato che anche Michelle Hunziker aveva fatto lo stesso per festeggiare la sua unione con Tomaso Trussardi.