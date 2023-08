Alessia Marcuzzi, tutto pronto per Boomerissima: «Facciamo una Madonna challenge?»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi sembra carichissima per la ripartenza del suo programma tv. Boomerissima, infatti, è il varietà che racconta i miti, le icone, i tormentoni musicali, le mode e i fatti di cronaca degli anni Settanta-Duemila. A sfidarsi in questa nuova edizione del programma, saranno i rappresentanti di due epoche: Boomer vs Millennials e genitori vs influencer.

Il programma dovrebbe andare in onda nell'autunno, ma Alessia Marcuzzi si sta già preparando così.

Alessia Marcuzzi, il video del trucco fa impazzire i fan: «Vorrei essere quel rossetto»

Alessia Marcuzzi, le foto sexy in bikini fanno impazzire i fan: «Pensa la Turchia». Lei risponde così

Alessia Marcuzzi e la challange

«Mi sto preparando😂 Facciamo una Madonna challenge? Fate un video, mettete come hashtag #boomerissima e vi reposto!», ha scritto la conduttrice su Instagram.

Nel video condiviso con i fan si è mostrata mentre, con phon alla mano, canta e balla dinanzi ad uno specchio sulle note di Into the Groove di Madonna.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA