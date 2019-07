Alba Parietti e il sexy vicino di casa: «È illegale...». Una foto su Instagram scatena le fan

Alba Parietti in versione voyeur nel giardino di casa: ieri la showgirl ha postato sul suo profilo Instagram una foto di un misterioso ragazzo a torso nudo, con un commento a dir poco lusinghiero. Il ragazzo è il figlio della sua vicina di casa, nonché amica storica di Alba:

Per la serie “l’uomo non è di legno”... E la donna neppure... Ma dico, io posso avere il figlio più grande della mia vicina di casa (tra parentesi una delle mie migliori e fidate amiche) che mi passa in giardino così? Non è legale... La trovo una vera cattiveria

econdo me si sta vendicando degli anni della sua adolescenza (essendo noi vicini da 30 anni) - continua il post - Cara amica @alda.bosetti, o mi metti una parete divisoria o gli darò il gettone di presenza... O faccio un esposto... In ogni caso mi sono davvero “rifatta“ (così siete contenti) gli occhi

«Apriti cielo, ho ricevuto un sacco di telefonate e di messaggi, sono incredula, ho postato la foto del mio vicino di casa che è il figlio di una delle mie migliori amiche e hanno tutti pensato a chissà che cosa». «Io e Alda Bosetti - prosegue - siamo vicine di casa da 30 anni, io questo ragazzo l'ho visto crescere, avrà una quarantina di anni. È come se fosse mio figlio!

Vivo in questa casa dal '91 e la villa della mia amica, che ha quattro figli tutti belli, è attaccata alla mia. Ieri ero seduta in terrazzo con sua madre - precisa la Parietti - e ridendo le ho detto: 'Alda stai attenta che ora faccio una foto di tuo figlio e ti faccio vedere io'. Noi abbiamo sempre giocato su queste cose ma ho fatto l'errore di postare la foto ed è successo di tutto!».



«La mia amica - continua ridendo - mi ha detto che nel giro di poche ore ha 50 follower in più. A questo punto devo dire che il mio Instagram funziona

. E magari, chissà, Alba potrebbe avere un futuro come scopritrice di talenti: il giovane vicino di casa potrebbe fare il suo ingresso nello showbiz, dato il successo avuto dopo una sola foto.

Stavamo giocando e scherzando, siamo come parenti. Questo ragazzo è bello ed è uno sportivo, a questo punto lo lanceremo nel mondo dello spettacolo», conclude la Parietti.

Venerdì 19 Luglio 2019, 21:25

