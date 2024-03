Al Pacino, il mantenimento record alla ex: 30mila dollari al mese (più 17mila per la tata e 15mila per le scuole)

di Redazione web

Un assegno da 30mila dollari al mese. È quanto dovrà versare Al Pacino all'ex moglie Noor Alfallah per il mantenimento dei figli. A stabilirlo il tribunale di Los Angeles, stando ai documenti ottenuti da Page Six. Lo scorso settembre la coppia aveva annunciato il divorzio pochi mesi dopo la nascita del piccolo Roman Pacino, quarto figlio dell'attore di Hollywood, 83 anni.

Il mantenimento dei figli

Inizialmente, dopo la decisione di lasciarsi, Noor Alfallah avrebbe chiesto la piena custodia del figlio Roman Pacino, nato solamente pochi mesi fa. Ora Page Six, entrato in possesso dei documenti depositati presso il tribunale di Los Angeles, fa sapere che il noto attore deve pagare all'ormai ex compagna una somma di denaro di oltre 30mila dollari per il mantenimento dei figli. Non solo: Pacino dovrà dare alla 29enne anche 110mila dollari in anticipo, più 13mila per un'infermiera notturna, un deposito annuale di 15mila in un fondo per l'istruzione per il figlio più giovane.

La nascita del quarto figlio



Lo scorso giungo, Al Pacino è diventato padre per la quarta volta di un maschietto, Roman Pacino, avuto dalla compagna Noor Alfallah. La neo mamma ha 29 anni, è l'ex fidanzata di Mick Jagger e ha iniziato a frequentare il divo di Hollywood nell'aprile del 2022. La star, dopo la notizia della gravidanza della partner, fece un test di paternità per accertarsi che il figlio fosse suo. L'esito fu positivo e lo lasciò piuttosto scosso. Dopo qualche mese, i due annunciarono la decisione di separarsi e Alfallah chiese la piena custodia del figlio, lasciando ad Al Pacino la possibilità di "visite organizzate in modo ragionevole". Il tribunale di Los Angeles ha però deliberato diversamente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA