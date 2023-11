Gullit, i figli 30enni del calciatore lo denunciano: «Papà non versa il mantenimento, ci deve 500mila euro»

di Redazione web

Ruud Gullit, l'ex calciatore olandese simbolo del Milan degli anni Ottanta e Novanta, denunciato dai figli italiani (ormai trentenni) a causa di un problema di mantenimento. Secondo quanto sostenuto in una querela da Quincy Georges Dil e Cheyenne Dil, 32 e 29 anni, nati dalla relazione con la modella Cristina Pensa, il padre avrebbe smesso di curarsi di loro da sei anni. Tradotto in cifre significa un debito di oltre 500mila euro.

Cristina Pensa a Vieni da me: «Ayrton Senna aveva previsto la sua morte. Ecco perché è finito il matrimonio con Ruud Gullit»

Calciatore di 24 anni muore in un incidente stradale: Oussama Falouh aveva giocato con lo Strasburgo

Il mantenimento

Come ricostruisce il Messaggero, i due figli di Gullit nati a Milano dal matrimonio durato poco più di un anno con la modella, vnnero affidati alla mamma, mentre il giudice fissò per il padre un assegno di mantenimento pari a 8 milioni di lire mensili. Il divorzio è arrivato solo nel 2017, con una causa incardinata a Londra ma conclusasi a Milano.

Rapporti interrotti

Dopo aver saldato l'arretrato, sostengono i figli, Ruud Gullit non avrebbe più inviato denaro ai due ormai adulti, ma non vi è stata alcuna richiesta da parte dell'ex campione al giudice per revocare l'assegno a loro favore. frequentazione con i figli dal 2017. «Nostro padre, oltre a disinteressarsi completamente di noi sotto il profilo economico, ha interrotto ogni rapporto con noi da molti anni - si legge nella querela presentata alla Procura di Vibo Valentia - arrivando addirittura a non rispondere neppure a dei messaggi di auguri per le festività».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA