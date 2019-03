Aida Yespica dopo l'aggressione, shopping e poi in chiesa per pregare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l’aggressione subita qualche giorno fasi gode una passeggiata in famiglia per Roma, con un giro di shopping e una fermata in chiesa. Qualche giorno fa l’ex gieffina Patrizia Bonetti è stata aggredita di notte a Milano, mentre era in compagnia proprio della showgirl venezuelana che ha cercato di aiutarla chiedendo aiuto ai presenti, che però non sono intervenuti.E’ stata Patrizia a raccontare l’accaduto: “Con me c’era la mia migliore amica, Aida Yespica – ha spiegato - Non so se sono più traumatizzata io o lei che non è riuscita a difendermi e che urlava con tutta la voce che aveva in corpo affinché qualcuno mi difendesse, ma nessuno è intervenuto. Si è sentita totalmente impotente dato che e sue grida di aiuto non sono state ascoltate”.La paura è passata e Aida è stata fotografata da “Vero” assieme alla cugina Zabareth e la figlia Lavinia. Le tre prima si dedicano allo shopping e poi si fermano in chiesa per una preghiera.