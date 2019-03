Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Arriva la foto del bacio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le indiscrezioni e le speranze di milioni di ammiratori, sembra chesiano tornati insieme. La prova inconfutabile è in quello scatto rubato che ha immortalato un bacio tra i due guadagnandosi irrimediabilmente la copertina del settimanale "Chi". I due ex non sono mai riusciti a dimenticarsi, nonostante alcune brevi relazioni con altre persone.Dopo aver chiuso la loro storia d'amore (presumibilmente per un tradimento del dj veronese) avevano cercato di rifarsi una vita e di intraprendere strade diverse, ma l'amore è rinato o forse non è mai del tutto scomparso. Qualche giorno fa la rivista aveva pubblicato le prove di un loro incontro fugace in un hotel a Milano e nell'ultimo numero, in edicola da domani 13 marzo 2019, le foto mostrano Damante e l'influencer scambiarsi un bacio.Per i fan è uninequivocabile seguito al perdono. Per Giulia, dunque, Irama è ormai un ricordo. Qualche giorno fa il cantante ha ufficializzato la fine della loro relazione e la ragazza ha mostrato ai followers di stimarlo ancora tanto complimentandosi per una sua canzone su Instagram.Avrà voluto rendergli meno doloroso l'addio? Nel frattempo i protagonisti di Uomini e Donne non confermano né smentiscono sui rispettivi profili social. Il silenzio talvolta è un assenso.