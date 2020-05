dieta Sirt.

Alla base del suo regime alimentare c’è l’eliminazione degli zuccheri e dei grassi saturi, oltre alla riduzione delle porzioni dei latticini.



Leggi anche > Adele irriconoscibile, la cantante è magra come una virgola Adele è sempre più irriconoscibile. La cantante, che ha dichiarato di aver perso 30 chili, si mostra sui social in una forma davvero smagliante. Nell'ultimo post per il suo compleanno - ha compiuto 32 anni il 5 maggio - appare in un miniabito nero che lascia intravedere il suo fisico mozzafiato. L'artista inglese ha raccontato di essere dimagrita grazie alla

Il principio della dieta del gene magro è molto semplice: devi solo assumere costantemente alimenticioè cibi che attivano le sirtuine (i geni che stimolano il metabolismo). E se stai già pensando che si tratti di cibi strani o poco diffusi, ti sbagli di grosso: parliamo infatti dell'olio extravergine d’oliva, del cioccolato fondente, del vino rosso e perfino di the e caffè. E poi ci sono fragole, mirtilli, noci, grano saraceno, peperoncino, cavolo, radicchio, cipolla rossa e rucola. Insomma non si tratta di alimenti così difficili da reperire sulle nostre tavole!Le sirtuine sono chiamate “super regolatori metabolici” perché influenzano la nostra capacità di bruciare grassi, ma anche l'umore e perfino i meccanismi che regolano la longevità. L’attivazione delle sirtuine è garantita clinicamente dalla dieta Sirt che, a differenza di molte altre diete, che dicono cosa eliminare, questa filosofia alimentare dice invece cosa portare in tavola. «Per questo è più facile da seguire e mantenere rispetto a qualunque altra dieta» ha sottolineato Adele.Lasi divide in due fasi: la prima è più restrittiva e dura sette giorni. Durante i primi tre si devono assumere per lo più cibi liquidi come succhi di verdura e frutta ed un solo pasto solido al giorno, per un totale di 1000 calorie. Nei restanti quattro giorni le calorie diventano 1.500 e sono previsti due succhi e due pasti solidi. Già dopo questa prima fase si dovrebbero perdere circa 3 chili. La seconda fase dura invece 14 giorni ed è previsto un mantenimento con cibi solidi accompagnati da un succo verde. Sei vegetariana? Nessun problema: ci sono delle ricette studiate appositamente per te.I succhi verdi Sirt si devono assumere in tre momenti diversi della giornata (al risveglio, a metà mattina e a metà pomeriggio), accompagnati da un pasto solido (possibilmente a pranzo) e 20 grammi di cioccolato fondente (la sera).Un esempio di succo verde? Centrifuga 75 grammi di cavolo riccio, 30 grammi di rucola, 5 grammi di prezzemolo; unisci 150 grammi di sedano verde con le foglie e 1/2 mela verde, grattugiata e infine completa il tutto con il succo di 1/2 limone appena spremuto.