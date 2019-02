Achille Lauro e la litigata super trash con Antonella Elia a Pechino Express

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elegante e sofisticato con un completo minimal ma di carattere,ha portato un brano ultra-contemporaneo dal titolo ‘Rolls Royce’, eppure non è stata la sua psichedelica performance a stuzzicare il popolo del web, quanto piuttosto la storica litigata con Antonella Elia a Pechino Express.Ricordiamo, infatti, che il musicista ha partecipato al reality on the road col socio e amico Boss Doms (che lo ha accompagnato sull’Ariston e che ha prodotto l’ultimo disco Pour l’Amour) nel 2017 quando in gara c’erano anche le Caporali Antonella Elia e Jill Cooper. Leggendario lo scontro tra Achille e Antonella durante un duello per l’immunità quando il 28enne romano e l’attrice si sono affrontati senza risparmiare colpi proibiti. Durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston la catfight storica è tornata a circolare sui social.Foto@Kikapress/GettyImages