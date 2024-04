Sonia Bruganelli, nuova frecciatina ad Adriana Volpe: «Con lei avrei rosicato». Cosa è successo

di Dajana Mrruku

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non sono mai state molto amiche, nonostante abbiamo lavorato insieme per una lunga edizione del Grande Fratello Vip, dove entrambe ricoprivano il ruolo di opinionista. Scintille e frecciatine erano scoccate già all'epoca regalando momenti piccati, ma non sembra essere finita qui. Dopo l'annuncio della separazione tra Sonia e Paolo Bonolis, Bruganelli ha rivelato, a Verissimo, che in molte si sono fatte avanti con lui e questo ha dimostrato l'assenza di solidarietà femminile.

La frecciatina ad Adriana Volpe

Bruganelli, che sta per tornare su Canale 5 nelle vesti di opinionista, farà squadra con Dario Maltese all'Isola dei Famosi. Alla conduzione, per la prima volta, Vladimir Luxuria e Elenoire Casalegno, inviata dall'Honduras. L'ultima apparizione in tv per Bruganelli come opinionista risale alla penultima edizione del GF, ruolo che è stato poi dato a Cesara Buonamici.

Come ha preso lei questa decisione? Lo ha rivelato nell'intervista a La Stampa: «Avrei rosicato se avessero messo Adriana Volpe. Con Cesara invece… chapeau! Con lei hanno alzato il livello: io ero un altro mondo. Chiamarla, così come scegliere Dario Maltese all’Isola, è una scelta vincente e dimostra che i reality non sono show di serie B». Bruganelli ha detto la sua, chissà come risponderà Adriana Volpe.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Aprile 2024, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA