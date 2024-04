Sonia Bruganelli e Dario Maltese, l'avviso degli opinionisti ai naufraghi: «Saremo diretti, divisivi e severi». Le anticipazioni

di Cristina Siciliano

Dopo settimane di dubbi e incertezze, il cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi prende forma. Lunedì 8 aprile andrà in onda la prima puntata del reality che, per la prima volta sarà condotta da Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, gli opinionisti. L’inviata speciale, quest’anno, sarà Elenoire Casalegno, prima donna in questo ruolo.

Proprio nelle ultime ore, Dario Maltese, giornalista del Tg5, e Sonia Bruganelli hanno raccontato in che modo affronteranno questa nuova esperienza televisiva.

Le prime parole di Dario Maltese e Sonia Bruganelli

«Sarò me stesso e sarò molto diretto - ha sottolineato Dario Maltese a Chi -.

Sonia Bruganelli ha spiegato che affronterà questa nuova avventura senza filtri. «Che tipo di opinionista sarò? Dipenderà dalla personalità dei concorrenti, dai comportamenti e dalle dinamiche - ha aggiunto Sonia Bruganelli -. Nelle mie precedenti esperienze sono stata in alcuni casi divisiva, a volte severa, a volte più morbida».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA