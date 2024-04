Luce Caponegro all'Isola dei Famosi: «Voglio innamorarmi, sono single da nove anni»

di Luca Uccello

Selen è naufragata in Honduras, sull'Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. Una sfida che vuole vincere. Ma a quasi sessantanni Luce Caponegro, questo il suo vero nome, è pronta a innamorarsi nuovamente, aprire il suo cuore. «Sono single da nove anni e parto con il cuore liberissimo. Dopo tante delusioni, oggi ho la giusta consapevolezza per riaprirmi all’amore, ma non so se è davvero possibile innamorarsi sull’Isola...».

Le parole di Luce Caponegro

Sempre al settimanale di Cairo Editore, non nasconde nemmeno che «da giovane ho sofferto perché, siccome ero molto carina, la gente si fermava all’immagine e si dimenticava di conoscermi.

A Cayos Cochinos, l'ex pornodiva che ha recitato anche con Rocco Siffredi, si è portata solo «una lettera di mio figlio Gabriele: la leggerò quando mi troverò in difficoltà. Sapere che lui, da casa, mi manderà tutta la sua energia sarà la mia forza». Nella vita Selen lavora in un suo centro estetico ma non nasconde che dopo l'Isola «mi piacerebbe condurre un programma che tratti questi temi. Mi vedrei bene come una moderna Rosanna Lambertucci». Chissà...

