Isola dei famosi, salta la diretta tv di giovedì ma non la puntata. Ecco cosa sta succedendo

di Ida Di Grazia

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi di giovedì 11 aprile non sarà in diretta ma verrà registrata nel pomeriggio. Niente paura però perchè sarà trasmessa come di consueto intorno alle ore 21:30. Il motivo, per chi segue da anni il programma, è piuttosto scontato ed è già avvenuto nelle passate edizioni. Questa scelta però ha comportato anche uno stop anticipato del televoto. Ma andiamo con ordine.

Stop alla diretta

La seconda puntata dell’Isola dei famosi 2024 andrà in onda giovedì 11 aprile, ma non sarà in diretta. Vladimir Luxuria &Co registreranno nel pomeriggio per lasciare spazio ai cugini spagnoli di Supervivientes.

Entrambi i programmi condividono diverse location tra cui la Palapa. Con la scelta di andare in onda due volte al setimana, lunedì e govedì, l'Isola nazionale pesta i pidi a quella iberica che va in onda solo di giovedì. Da qui la necessità di registrare in anticipo pur mantenendo l'orario regolare di messa in onda.

Il Televoto

I naufraghi al televoto sono Artur Dainese, Luce Caponegro, Samuel Peron e Joe Bastianich, ma vista la necessità della differita, il pubblico potrà votare solo fino alle 15.30 di giovedì pomeriggio. L'esito del televoto verrà svelato la sera.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA